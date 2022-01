Im Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus in Landau wurde zwei Jahre lang der Einsatz eines Software-Programms zur Online-Video-Beratung von Menschen mit Beeinträchtigungen erprobt. Die Ergebnisse sind ermutigend.

Schon vor der Corona-Krise mit ihren Vorsichtsmaßnahmen hat das Förderzentrum in seiner Beratungsstelle für unterstützte Kommunikation mit videogestützter Beratung gearbeitet. Während der Corona-Pandemie mit ihrem Lockdown hat sich das Projekt Video-Counseling, zu Deutsch Videoberatung, bewährt, heißt es in einer Pressemitteilung der Caritas.

Das Projekt Vico wurde Anfang 2020 gestartet. Laut Einrichtungsleiter Thomas Moser und Ergotherapeutin und Kommunikationspädagogin Claudia Kern ermöglicht Vico Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung die Beratung zu Hause, ohne vorher lange Wege zur Beratungsstelle zurücklegen zu müssen. Zudem können in die Beratungen per Vico auch Arztgespräche integriert werden.

Begegnung nicht ersetzbar

Die Beratung über Video soll die normalen Vor-Ort-Termine im Landauer Caritas-Förderzentrum nicht ersetzen. Denn es sei zunächst wichtig, dass Caritas-Mitarbeiterin Claudia Kern und ihre Kollegin Sabine Mayrhofer ihre Kunden und deren Angehörige zuerst persönlich kennengelernt haben und die Diagnostik schon gelaufen sei.

Darüber hinaus ist die Videoberatung eine sehr gute Möglichkeit, mit den Kunden Kontakt aufzunehmen, so die Caritas. Denn für einige sei der Anfahrtsweg sehr weit, was für die Kunden ein Problem darstellen kann – wenn beispielsweise ein Geschwisterkind betreut werden muss oder es dem beeinträchtigten Kind an dem Tag des Termins nicht so gut geht, so dass die Eltern ihm keine lange Autofahrt zumuten möchten. In solchen Fällen müssen die Eltern dann die Termine in der Beratungsstelle absagen. Manchmal hätten die Kunden auch nur eine Frage, die sich innerhalb von Minuten klären lässt – auch dafür sei die Videoberatung zu empfehlen.

Kostenträger überzeugt

Als sich im Frühjahr 2020 die Corona-Pandemie ankündigte, wurde die Videoberatung umso wichtiger: „Sie hat uns in Corona-Zeiten enorme Dienste geleistet“, berichten Thomas Moser und Claudia Kern. Denn ihre Kunden zählen zur Risikogruppe – für sie bietet die kontaktlose Beratung einen Schutz vor Ansteckung – auch im Hinblick auf die Zukunft, wenn das Corona-Virus uns noch über Jahre hinweg begleiten wird.

Dank Vico konnten ungeachtet aller Kontaktbeschränkungen im vorvergangenen Jahr 30 Familien in 74 Terminen beraten werden. 2021 wurden bisher 19 Familien 46-mal digital beraten und unterstützt. Für die Finanzierung konnte als Sponsor die in Neustadt ansässige Lipoid-Stiftung gewonnen werden, die das Projekt mit 100.000 Euro finanziert hat.

Die Qualität der Videoberatungen hat auch die Kostenträger der Eingliederungshilfe überzeugt, sodass die Online-Leistungen von den Kommunen übernommen werden. Selbst die Krankenkassen übernehmen dank eines neuen Gesetzes mittlerweile die Kosten für digitale Heilmittelerbringung wie Ergo- oder Logopädie als Regelleistung, teilt die Caritas mit.