Die Landauer Volkshochschule hat ihr Programm für das Herbstsemester veröffentlicht. In allen Programmbereichen gebe es neue Online-Angebote und Präsenzkurse zu entdecken, teilt die VHS mit. Die Angebote werden den jeweils gültigen Corona-Regeln angepasst. Alle Kurse können im Netz unter volkshochschule-landau.de eingesehen und gebucht werden. Das Programmheft ist zudem im Sekretariat der VHS, beim Büro für Tourismus, bei der Stadtbibliothek und in verschiedenen Buchhandlungen in Landau erhältlich. Infos und Anmeldung unter Telefon 06341 134992 und per E-Mail an info@volkshochschule-landau.de.