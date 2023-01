Das Frühjahrssemester der Volkshochschule (VHS) Landau steht unter dem bundesweiten Jahresmotto der Volkshochschulen „Vernetzt!“. Angeboten werden Online-Vorträge aus Gesellschaft und Wissenschaft sowie Online-Schulungen im Sprach- und Gesundheitsbereich. Aber auch, wer sich lieber vor Ort informiert und mit anderen vernetzt, kommt bei zahlreichen Kursen etwa zur Imkerei, zum Gärtnern, zu Fitness, Tierhaltung und Ernährung auf seine Kosten. Neu ist, dass die VHS Landau vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als Träger für Integrationskurse zugelassen wurde. Demnach wird das Sprachenprogramm in Deutsch erweitert. Das Programm der VHS ist online unter www.volkshochschule-landau.de einzusehen. Dort sind auch Anmeldungen möglich. Das gedruckte Heft liegt in der Stadtbibliothek, beim Bürgerbüro, den Ortsvorsteherbüros, in Landauer Banken und Buchhandlungen sowie bei der Volkshochschule selbst aus.