Die Pause endet: Die Akademie für Ältere der Landauer Volkshochschule (VHS) kündigt einen Neustart nach Corona an.

Wie die VHS mitteilt, startet das neue Programm mit einem Spaziergang zur Kleinen Kalmit und Heringsessen. Darauf folgen viele attraktive Angebote, etwa Vorträge, Stadtführungen, Wanderungen und Ausstellungsbesuche für die Senioren aus Landau und Umgebung. So geht es unter anderem auch zur Mandelblüte an die Weinstraße. In Neustadt ist neben einem historischen Stadtrundgang auch ein individuelles Orgelkonzert mit Stücken von Bach und Buxtehude in der Stiftskirche geplant. Wissenschaftlich geht’s beim Besuch im Karlsruher ZKM bei der Ausstellung „BioMedien – Das Zeitalter der Medien mit lebensähnlichem Verhalten“ zu. Ebenfalls auf dem Plan: Ein Besuch auf der Landauer Polizeiwache. Die Beamten informieren über aktuelle Betrugsmaschen.

Das Programm ist bisher nur über die Homepage einzusehen. Wegen der Corona-Pandemie wurde kein Programm gedruckt, da viele Termine immer wieder verschoben werden mussten, teilt die VHS mit.

Infos

Infos und Anmeldung unter Telefon 06341 134992 und im Internet unter www.volkshochschule-landau.de .