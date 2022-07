Das Offenbacher Rathaus ist am Freitagnachmittag feierlich eingeweiht worden. Etwa 6,5 Millionen Euro wird der Neubau im Konrad-Lerch-Ring nach Abrechnung aller handwerklicher Leistungen unterm Strich kosten und damit nur geringfügig mehr, als die Verwaltung geschätzt hatte. Der Neubau war erforderlich, weil die angedachte Sanierung des bestehenden Verwaltungsgebäudes noch teurer und damit wirtschaftlich nicht rentabel gewesen wäre. Nach Angaben von Verbandsbürgermeister Axel Wassyl hat das Land das Projekt mit 1,5 Millionen Euro gefördert. Das Gebäude zeichne sich unter anderem durch sein Heizsystem aus. Strom und Klimatisierung funktionierten CO 2 -neutral über Fotovoltaik- und hybride Fotovoltaik-Thermie-Module. Coronabedingt hatte sich der Abschluss der Bauarbeiten um ein Jahr verzögert. Interessierte können sich nach dem Jubiläumslauf am Sonntag beim Tag der offenen Tür von 13 bis 18 Uhr selbst einen Eindruck vom neuen Rathaus verschaffen. Zugleich wird auch die Ausstellung „50 Jahre Verbandsgemeinde“ eröffnet, die dann bis zum 16. Dezember besucht werden kann.