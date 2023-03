Mit deutlichem Vorsprung hat der gemeinsame Kandidat von CDU, FWG und SPD, Christian Sommer, die Wahl um das Bürgermeisteramt in der Verbandsgemeinde Herxheim gewonnen. Von den neun Stimmbezirken entschied der 51-Jährige alle für sich. Auf die 59-jährige Amtsinhaberin Hedi Braun entfielen 38,5 Prozent der Stimmen. Katerina Kietzmann (46, parteilos, Querdenker-Spektrum) schenkten 2,4 Prozent der Wähler das Vertrauen. Die Amtsübergabe an Christian Sommer soll am 1. September erfolgen. Die Wahlbeteiligung lag bei 54,4 Prozent. Rund 12.400 Bürger der Verbandsgemeinde Herxheim waren zur Wahl aufgerufen.