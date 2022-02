Der Leiter der Verterinärabteilung des Kreises Südliche Weinstraße, Karl-Heinz Kirsch, ruft Katzenhalter dazu auf, ihre Tiere kastrieren zu lassen. Das sei aus Tierschutzgründen ein dringendes Anliegen, sagt Kirsch laut einer Mitteilung von Kreis und Stadt Landau. Damit werde eine ungezügelte Vermehrung der Tiere vermieden. Weiterhin ruft Kirsch Katzenhalter dazu auf, ihre Tiere kennzeichnen zu lassen. So soll verhindert werden, dass immer mehr Katzen ausgesetzt und bei Tierheimen und Tierschutzvereinen abgegeben werden. So werde den Tierhelfern geholfen – denn diese stießen mittlerweile an ihre finanziellen und personellen Grenzen.