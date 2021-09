Am Sonntag, 3. Oktober, werden sich zwischen 10.30 und 11 Uhr bis zu 80 Frauen und Männer auf klassischen Vespa-Rollern am alten Messplatz in Landau treffen, um gemeinsam auf eine Tour entlang der Weinstraße zu starten. Zum „Abrollern“ erwartet der Vespa-Club „Wine Route Cowboys“ Fahrer aus Ludwigshafen, Speyer, Karlsruhe, Pforzheim, Darmstadt und dem Saarland. Die Roller werden überwiegend 30, 40, 50 oder gar 60 Jahre alt sein, berichtet Jonas Jung, manche original im zeitgenössischen O-Lack (beispielsweise den bunten Farben der 70er-Jahre), andere individuell gestaltet und aufgerüstet. Um kurz vor 11 Uhr formiert sich die Gruppe zum Start. Falls es am Sonntag stark regnen sollte, entfällt die Tour.