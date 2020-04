Die Stadt Landau möchten ihren Gastronomen möglichst weit entgegenkommen, sollte es in nächster Zeit zu Lockerungen der Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie kommen. Nach Mitteilung von Oberbürgermeister Thomas Hirsch wird die Verwaltung Restaurants und Cafés die Nutzung angrenzender öffentlicher Flächen gestatten, damit das Abstandsgebot eingehalten werden kann. Außerdem wolle der Stadtvorstand dem Hauptausschuss empfehlen, in dieser Sommersaison für die Außenbewirten keine Gebühren zu berechnen. Das entscheidet sich am 5. Mai.