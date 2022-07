Grüne, CDU und FDP wollen eine kommunale Wärmeplanung für die Stadt Landau erstellen lassen. Wie die Koalitionsvertreter mitteilen, soll das Ziel der Planung der Verzicht auf den Einsatz fossiler Energieträger in Landau sein. Es sollen auch Maßnahmenvorschläge für Gebäudebestand und Versorgungsstruktur entwickelt werden – sowohl öffentlich, privat als auch gewerblich. Die Hälfte des Energieverbrauchs in Deutschland gehe auf Wärmeerzeugung zurück, der russische Angriffs- und Wirtschaftskrieg sorge für die notwendige Dringlichkeit, heißt es im von den Fraktionsvorsitzenden Lea Saßnowski und Lea Heidbreder (Grüne), Andreas Hülsenbeck (CDU) und Timo Niederberger (FDP) unterzeichneten Prüfantrag, über den der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung beraten soll.