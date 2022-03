Der Umbau der Alte Schule in Mörzheim zum Dorfgemeinschaftshaus um- und auszubauen, nimmt Gestalt an. In der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats Mörzheim schilderte Ortsvorsteherin Dorothea Müller (CDU) die Planung der Küche mit Fachleuten aus der Verwaltung. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es.

Der Neu- und Umbau des Dorfgemeinschaftshauses liege bisher im Zeitplan, berichtete Müller. Das städtische Bauamt befürchte aber, dass es aufgrund von Lieferschwierigkeiten zu Verzögerungen beim Einbau der Fenster kommen könnte. Zur Trennung von Essensausgabe und Geschirrrückgabe sei eine Schiebetür zwischen Küche und einem angrenzenden Lagerraum vorgesehen, der bei Veranstaltungen dafür genutzt werden kann. Genügend Steckdosen und fahrbare Tische sollen für Flexibilität bei Veranstaltungen sorgen. Im Hinblick auf die Absicht, das Dorfgemeinschaftshaus für Veranstaltungen zu vermieten, sei vorgesehen, abschließbare Geschirrschränke und Kühltheken anzuschaffen.

Für den Anschluss des neuen Erweiterungsbaus an den Abwasserkanal müsse während der Osterferien vo Mittwoch, 13., bis Freitag, 22. April, die Hauptstraße zwischen dem Rathaus und der Kreuzung „Am Kreuzstein“ voll gesperrt werden. Davon seien auch die Bushaltestellen „Linde“ und „Rathaus“ betroffen. Umleitungen und Ersatzhaltestellen würden rechtzeitig ausgeschildert werden.