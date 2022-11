Ein 19-jähriger hilfloser und verwirrter Mann aus Landau sollte am Mittwochabend in der Altdorfer Straße einem Krankenhaus zugeführt werden, teilt die Polizei mit. Da er sich gegenüber den Rettungskräften als auch einer hinzugerufenen Polizisten renitent und aggressiv verhielt, mussten die Beamten den Taser einsetzen, damit der Mann gefesselt und einer Klinik zugeführt werden konnte. Gegen ihn wurde nun ein Strafverfahren wegen Widerstand eingeleitet, so die Polizei weiter.