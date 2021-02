Fußgänger haben am Sonntagmittag in der Gemarkung An der Froschau bei Albersweiler, in der Nähe der Queich, ein verwildertes Schaf entdeckt. Laut Polizei sah es so aus, als ob es schon länger unterwegs sei. Die Beamten suchen nun Tier und Besitzer. Alle offiziellen Schafhalter seien schon verständigt worden, keiner vermisse ein Tier. Das Schaf hatten die Polizisten vor Ort zwar kurz entdeckt, dann aber wieder aus den Augen verloren. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06341 2970 entgegen.