Auf dem Wohnmobilstellplatz am Straßburgerweg in Rhodt wird ein Zusatzschild angebracht, um die Verweildauer der Gäste auf maximal vier Tage zu reduzieren. Diese Änderung hatte die Wählergruppe Schilling beantragt, der Rat stimmte zu. Damit soll unter anderem verhindert werden, dass das Gelände von einer größeren Gruppe mehr als eine Woche lang besetzt wird, wie es im Oktober der Fall war. Schließlich mangele es dort an Infrastruktur, etwa Strom und Entsorgungsmöglichkeiten, um länger dort zu nächtigen.