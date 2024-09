Die Verwaltungschefs aus der Südpfalz – die beiden Landräte Dietmar Seefeldt (Kreis Südliche Weinstraße) und Fritz Brechtel (Kreis Germersheim) sowie Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler – werden anlässlich einer Pflanzaktion Ende Oktober ins Ahrtal reisen. Gemeinsam mit rund 100 freiwilligen Helfern der Obst- und Gartenbauvereine sowie aus der Bevölkerung werden sie 300 neue Obstbäume in der Verbandsgemeinde Adenau und in der Stadt Sinzig pflanzen. Hintergrund der Aktion ist, dass auch drei Jahre nach der Flutkatastrophe die immensen Schäden dort noch sichtbar sind. „Wir betrachten die Pflanzaktion als Geste für unsere Freundinnen und Freunde im Ahrtal, als Zeichen dafür, dass wir sie nicht vergessen. Die neuen Obstbäume sind gleichzeitig Symbol der Hoffnung und des Aufbaus“, so die Landräte Seefeldt und Brechtel sowie OB Geißler. Für die Pflanzaktion konnten Tobias Gärtner, Geschäftsführer des Kreisverbandes der Obst- und Gartenbauvereine im Landkreis Germersheim, und die Erste Vorsitzende Agnes Weisheit in den vergangenen zweieinhalb Jahren Spender sowie Sponsoren finden. Bäume, Pflanzmaterialien wie Baumpfähle, Anbindgarn, Bodenverbesserer, Verbissschutz et cetera sind bereits finanziert; es fehlen jedoch noch 18.000 Euro für die jährlichen Pflegemaßnahmen. „Für eine nachhaltige Obstbaumpflanzung ist die anschließende Pflege besonders wichtig, diese wollen wir für die ersten fünf Jahre finanziell abdecken“, so Agnes Weisheit. Der Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine bittet deshalb um Spenden unter dem Stichwort „Spende Ahrtalpflanzaktion 2024“ an die Sparkasse Südpfalz, IBAN DE70 5485 0010 0000 0060 80, unter der Nennung des Namens und der Angabe der Adresse der Spenderin oder des Spenders.