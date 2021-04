Die Landräte Fritz Brechtel (Germersheim) und Dietmar Seefeldt sowie Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch forden kostenlose Corona-Testmöglichkeiten auch für Besucher aus Frankreich. Das teilen die drei Christdemokraten gemeinsam mit. „Auch wenn der Binnenverkehr mit Frankreich teilweise stark eingeschränkt ist, pflegen wir hier in der Grenzregion nach wie vor ein sehr enges, freundschaftliches Verhältnis mit unseren Nachbarinnen und Nachbarn aus dem Elsass, die auch in Zeiten der Pandemie aus ganz unterschiedlichen Gründen zu uns in die Südpfalz kommen“, sagt das Trio laut der Mitteilung. In Baden-Württemberg gebe es bereits kostenlose Testmöglichkeiten. In Rheinland-Pfalz müssen Besucher aus dem Nachbarland für die Tests bezahlen.