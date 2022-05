Christine Baumstark verlässt die Stadtverwaltung Landau zum 31. Juli. Am 31. Mai wird die Geschäftsführende Beamtin zum letzten Mal in ihrem Büro sitzen.

Als die Landauerin vor 42 Jahren bei der Stadt ihre Ausbildung zum gehobenen nicht-technischen Verwaltungsdienst antrat, ahnte sie nicht, dass sie auf der Karriereleiter die oberste Sprosse erklimmen würde. Baumstark – sie steht kurz vor dem 62. Geburtstag – sieht sich nicht als Karrierefrau. „Das hat sich so entwickelt, weil ich bereit war, mich neuen Thematiken zu stellen“, sagt sie. Und wenn sie eine Aufgabe angenommen hat, dann schafft sie sich richtig rein.

Erste Frauenbeauftragte

So kommt es, dass Baumstark sich auf der überwiegend männlich dominierten Führungsebene in der Kommunalverwaltung über Jahre einen guten Ruf erarbeitet hat. Obwohl also keine Emanze, war doch ihre erste Stelle im Personalamt gleich mit einer besonderen Herausforderung verbunden. Baumstark wurde 1986 die erste Frauenbeauftragte Landaus – ehrenamtlich, versteht sich. Bis sie die Aufgabenstellung zwei Jahre später an Gisela Freisberg weitergab, hatte sie die Entscheider davon überzeugt, dass mindestens eine halbe Stelle im Stellenplan drin sein müsste. So ist es bis heute.

Nach Stationen im Rechnungsprüfungs- und im Jugendamt wurde die damals 34-Jährige als Personalrat freigestellt. „Frauen sollten schließlich auch Verantwortung übernehmen“, habe sie sich damals gedacht. Baumstark hat sich nie parteipolitisch gebunden, aber sie ist ein politischer Mensch – als Tochter des langjährigen Kommunalpolitikers und Ehrenbürgers Heinz Buckel (er starb 2017) nachvollziehbar.

Immer eine Teamleistung

Als sehr prägend bezeichnet Christine Baumstark ihre Zeit als Leiterin des Jugendamtes, das sie über zehn Jahre innehatte, bevor sie 2007 als Leiterin ins Hauptamt wechselte. Nun war das Protokollarische ihre Aufgabe, Sitzungen und Wahlen vorzubereiten. „Es ist nie eine Einzelleistung, sondern geht nur mit einem engagierten und guten Team“, sagt sie. Das weiß auch ihr Nachfolger Michael Götz, der als Leiter des Gebäudemanagements dieselbe Erfahrung gemacht hat.