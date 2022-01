Die Stadt Landau plant den Bau einer Fahrradbrücke über die Maximilianstraße und die Bahngleise, um die großen Schulstandorte östlich der Bahnlinie, den Horst und Queichheim besser an den Hauptbahnhof und die Innenstadt anzubinden. Die nächsten Schritte: Der Bebauungsplan soll am Dienstag, 25. Januar, in einer gemeinsamen Sitzung des Mobilitätsausschusses und des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen beraten werden. Die Entscheidung fällt am 1. Februar im Stadtrat. Am Donnerstag, 27. Januar, bietet Verkehrsdezernent Lukas Hartmann gemeinsam mit Mitarbeitern der Verwaltung von 16.30 bis 18.30 Uhr eine Sprechstunde vor Ort an, um die Pläne und Überlegungen für die neue Brücke vorzustellen. Treffpunkt ist am kleinen Platz vor der Landwehrstraße 3c.

Für den Bau der neuen Fahrradbrücke hat das Bundesumweltministerium der Stadt Landau drei Millionen Euro Fördermittel in Aussicht gestellt. Die Brücke ist ein Teil des Pakets, um die Radwegeinfrastruktur in Landau zu verbessern. Sie wird auch von Fußgängern genutzt werden können.