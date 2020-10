Die VR-Bank Südpfalz will ihre Vertreterversammlung in diesem Jahr nicht in der Landauer Festhalle, sondern virtuell abhalten. Nach Angaben des Vorstands soll so vermieden werden, dass sich Teilnehmer mit Corona infizieren. Sie beginnt am Montag, 16. November, um 18 Uhr. Bei der Veranstaltung berichtet der Vorstand über das Geschäftsjahr 2019, außerdem stehen Wahlen zum Aufsichtsrat an.