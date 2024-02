Die Recherche von Correctiv zum Thema „Remigration“ hat bundesweit für Aufruhr gesorgt. Der einzig verbliebene Stadtrat der AfD in Landau ist Norbert Herrmann. Doch er schweigt auf Anfrage nicht nur zu dem Treffen – auch weitere Fragen lässt er unbeantwortet.

Wie das Investigativportal Correctiv in einer bundesweit beachteten Recherche berichtete, hatte bei dem Treffen im November in einem Potsdamer Landgasthaus der Vordenker der rechtsextremen Identitären Bewegung, der Österreicher Martin Sellner, vor Rechtsextremisten, hochrangigen AfD-Vertretern, aber auch CDU-Mitgliedern, seine Ideen zu „Remigration“ vorgestellt. Der Begriff soll verschleiern, dass es eigentlich um Vertreibungen oder gar Deportationen geht. Vertreibungen auch von deutschen Staatsbürgern. Denn, so berichtet Correctiv, es sollen drei Gruppen von Migranten oder Menschen mit Migrationshistorie Deutschland verlassen; „Asylbewerber, Ausländer mit Bleiberecht – und ,nicht assimilierte Staatsbürger’.“ Und weiter: „Inhaltlich gibt es in der Runde keine grundsätzliche Kritik an der Idee des ,Masterplans’, es kommen viele unterstützende Nachfragen. Zweifel gibt es nur an der Umsetzbarkeit.“

In der AfD hat die Recherche des Portals für Aufruhr und vielfältige Wortmeldungen gesorgt. Die AfD Landau-Südliche Weinstraße wirft Correctiv im Netz unter anderem vor, im Auftrag der Regierung zu handeln, vom Verfassungsschutz informiert worden zu sein oder zu lügen. Einige AfD-Politiker aus der Region und darüberhinaus schreiben aber auch, dass sie „Remigration als Auftrag“ verstünden. Was meint der Landauer AfD-Rat?

Herrmann: Mit „Ausländerin“ verheiratet

Das wissen wir nicht – denn Norbert Herrmann lässt vier Anfragen seit dem 18. Januar inhaltlich unbeantwortet. Auf die erste Nachfrage hat Herrmann noch reagiert – mehrfach. Er sei auf Geschäftsterminen und könne erst im Lauf der Folgewoche antworten, teilte er in ähnlichem Wortlaut zweimal binnen rund 15 Minuten mit. Auf die weiteren Nachfragen in der vergangenen Woche hat Herrmann, der 2021 angab, mit einer „Ausländerin“ aus der Ukraine verheiratet zu sein, nicht reagiert.

Ebenfalls unbeantwortet bleiben weitere Fragen. Die RHEINPFALZ wollte wissen, ob Herrmann gedenke, die Partei zu verlassen. Als im März 2021 seine beiden damaligen Fraktionskollegen Christian Gies und Hermann Eichhorn zur FWG gewechselt sind, hatte Herrmann angekündigt, zumindest vorerst in der AfD zu bleiben, jedoch unter gewissen Umständen ebenfalls auszutreten. Weiterhin hat Herrmann der RHEINPFALZ die Frage nicht beantwortet, ob er wieder für den Stadtrat kandidieren werde.