Drei Männer haben am Freitag versucht, einen Senior auszutricksen und ihn zu bestehlen. Der 72-Jährige fiel laut Polizei aber nicht auf ihre Masche herein. Die Beamten schildern den Vorfall so: Nachdem der ältere Herr gegen 14 Uhr seine Einkäufe in einem Supermarkt in der Dammühlstraße erledigt hatte, musste er auf dem Weg über den Parkplatz zu seinem Fahrzeug zunächst einem Mann ausweichen, der sich nur knapp vor ihm zum Binden seiner Schuhe bückte. Während der kurzzeitigen Ablenkung traten zwei weitere Männer von hinten an den 72-Jährigen heran und griffen ihm in die Jackentasche. Der Senior durchschaute den perfiden Plan und konfrontierte die drei Männer mit ihrem Verhalten. Diese ergriffen daraufhin die Flucht.

Laut Polizei sind die Tatverdächtigen zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und tragen dunkle Haare. Einer von ihnen hatte einen auffällig dunklen Vollbart.

Die Polizei Landau bitte um Hinweise, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Die Beamten sind telefonisch unter der Nummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu erreichen.