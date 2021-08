Ein 53-jähriger Mann hat am Donnerstag gegen 21.30 Uhr in einem Landauer Imbisslokal einen 37-Jährigen angegriffen und schwer verletzt. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Landauer Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilen, musste der 37-Jährige in einem Krankenhaus notoperiert werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand bestehe keine akute Lebensgefahr für den Mann, teilen die Behörden weiter mit. Vor dem Angriff soll es einen Streit zwischen den beiden Männern gegeben haben. Der Beschuldigte flüchtete vom Tatort und konnte nach intensiver Fahndung am Samstag vorläufig festgenommen werden. Der Haftrichter hat Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. Der 53-Jährige ist derzeit in einer Justizvollzugsanstalt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 9632773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.