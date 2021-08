Ein 26-Jähriger hat in Landau am Freitag gegen 6 Uhr mit einem Messer mehrfach auf einen 32-Jährigen in dessen Wohnung eingestochen. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Landauer Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilen, wurde der 26-Jährige nach der Tat in seiner Wohnung festgenommen. Warum es zu dem Angriff kam, ist noch unklar. Die beiden hatten sich in der Wohnung des Geschädigten getroffen. Der schwer verletzte 32-Jährige begab sich in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wird. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr, teilen die Behörden weiter mit. Der Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl gegen den 26-Jährigen wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Der Beschuldigte kam in eine Justizvollzugsanstalt.