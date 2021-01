Einen Schaden von rund 1500 Euro richteten Unbekannte an, die zwischen Donnerstag und Montag, 21. bis 25. Januar, versucht haben, Teile des Kupferdachs der Leichenhalle und ein Kupferfallrohr der Kirche des Wollmesheimer Friedhofs zu entwenden. Das teilte die Polizei Landau mit. Sie bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.