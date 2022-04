Vermutlich wurden die Täter gestört, beim Versuch, in ein Restaurant in der Friedrich-Ebert-Straße in Landau einzubrechen. Das zumindest vermutet die Polizei, die nun um Hinweise bittet. Es kann sich eigentlich nur um die Gaststätte Suppe mag Brot handeln. Laut Polizei hatten Unbekannte zwischen Gründonnerstag, 22 Uhr, und Samstag, 15 Uhr, versucht, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen, vermutlich in den Nächten auf Freitag oder Samstag. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.