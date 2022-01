In der Nacht auf Freitag haben bislang unbekannte Täter versucht, sich über die Haustür Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Limburgstraße in Landau zu verschaffen. Wie die Polizei berichtet, misslang dies jedoch. Insbesondere Anwohner, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.