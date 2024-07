Unbekannte haben versucht, in die Kirche in der Schulstraße in Kleinfischlingen einzubrechen. Das ist der Polizei in Edenkoben am Montag, 1. Juli, gemeldet worden. Laut Polizei hatten die Täter versucht, die Tür vom Kirchenschiff zur Sakristei aufzuhebeln. Sie habe aber standgehalten. Die Kirche stand während der Tatausübung offen. Nun sucht die Polizeiinspektion Edenkoben nach Zeugen, welche in der Tatzeit vom 25. Juni, 14 Uhr, bis zum 28. Juni, 17.30 Uhr, verdächtige Personen gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. In der Nacht zum Samstag waren Unbekannte auch in den Glockenturm der Stiftskirche in Landau eingebrochen.