Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitag bis Mittwoch versucht, in den Gastraum eines Biergartens in der Steinfelder Straße in Bad Bergzabern einzubrechen. Laut Polizei wollten sie das Seitenfenster des Imbiss aufhebeln, was misslang. Danach versuchten sie noch, eine Holztür zu einer Lagerhütte aufzuhebeln. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 06343 93340.