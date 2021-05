In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchte ein Unbekannter in eine Apotheke in der Thomas-Nast-Straße in Landau einzubrechen. Nachdem er zunächst die Tür zu dem Mehrfamilienhaus aufgehebelt hatte, scheiterte der Täter laut Polizei an der Abschlusstür der im Erdgeschoss gelegenen Apotheke. Die Tat ereignete sich vermutlich zwischen 22 und 2 Uhr. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Landau unter Telefon 06341 2870, in Verbindung zu setzen.