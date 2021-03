In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte versucht, in das Sportheim in Venningen einzubrechen. Die Täter wollten eine Nebeneingangstür aufhebeln, scheiterten jedoch, wie die Polizei berichtet. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 06323 9550. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.