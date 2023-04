Unbekannte haben zwischen Dienstag dem 4. und Samstag dem 8. April in der Vogesenstraße versucht, ein abgestelltes rotes Wohnmobil der Marke Ford zu entwenden, wie die Polizei erst jetzt mitteilt. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei Bad Bergzabern unter der Rufnummer 06343 93340 oder per Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.