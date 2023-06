Wie eine Frau aus der Gartenstraße der Polizei mitgeteilt hat, wollten am Montag gegen 10.30 Uhr zwei vermeintliche Handwerker – auch Dachhaie genannt – verschiedene Dienstleistungen wie Hofreinigungsarbeiten anbieten. Unterwegs waren die beiden Männer mit einem weißen Transporter. Die Polizei warnt vor solchen Personen. Denn oft werden die Dienstleistungen zu überteuerten Preisen angeboten, so die Polizei. Reparaturen oder Reinigungsarbeiten sollten von seriösen und im Vorfeld beauftragten Handwerksbetrieben ausgeführt werden. In der Südpfalz ist es zuletzt häufiger zu dieser Betrugsmasche gekommen. Hinweise zu ähnlich gelagerten Fällen nimmt die Polizei unter der Nummer 06323 9551200 entgegen.