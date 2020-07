In den Kreuzäckern in Gommersheim hat es versuchte Einbrüche in zwei Wohnhäusern gegeben. Wie die Polizei berichtet, haben Unbekannte in einem Fall versucht, mit einem spitzen Gegenstand eine Seitentür aufzuhebeln. An einem weiteren Anwesen wurden Hebelspuren festgestellt. Vermutlich wurden die Täter bei ihrem Vorhaben gestört. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06323 9550.