In Kooperation mit der Künstlerin Larissa Rashapov aus Landau und dem überregional bekannten „Bananensprayer“ Thomas Baumgärtel, der bereits im Impfzentrum Landau-Südliche Weinstraße seine bekannte Impfbanane angebracht hat, hilft der Landkreis Südliche Weinstraße Menschen aus der Ukraine. Mit Werken der beiden Künstler und weiteren Kunstwerken aus dem Bestand des Kreises SÜW hat die Verwaltung nach eigenen Angaben eine vielseitige Kunstauktion organisiert. Gemeinsam mit Auktionator Christian Hormuth und den SÜW-Weinprinzessinnen wird Landrat Dietmar Seefeldt die Versteigerung leiten. Geplant ist die Veranstaltung am Samstag, 9. April, um 11 Uhr an der Pergola hinter dem Kreishaus, An der Kreuzmühle 2 in Landau. Die Veranstalter machen außerdem darauf aufmerksam, dass auf alle Besucher der Auktion eine kleine Überraschung wartet, die durch eine kleine Spende erworben werden kann.