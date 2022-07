Am Samstag, 16. Juli, findet um 11 Uhr auf dem Parkdeck in der Oberen Hauptstraße 16 bis 20 in Herxheim eine Versteigerung von Fundsachen statt. Versteigert werden laut Angaben des Bürgerbüros Herxheim insgesamt 39 Fahrräder und diverse andere Fundgegenstände. Darunter auch eine Kamera, Inliner-Skates, Kopfhörer, ein Motorradhelm und eine Handtasche. Ab 10.30 Uhr stehen die Fundsachen zur Besichtigung bereit.