Die Evangelische Familienbildungsstätte Haus der Familie Landau hat elf Frauen und Männern zu Kindertagespflegepersonen ausgebildet – über neun Monate größtenteils in Videoschalten. In Kooperation mit den Jugendämtern Landau, Neustadt, Südliche Weinstraße und Germersheim werden ab sofort neue Betreuungsplätze für Kinder angeboten. Susanne Burgdörfer, die Leiterin des Hauses der Familie, sieht in der Verantwortung für den Lehrgang einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung von Familien in der gesamten Region.