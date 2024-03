Die Kommunen in der Südpfalz haben wegen der verspäteten Zahlungen (Schlüsselzuweisungen) des Landes im vergangenen Jahr rund 30.000 Euro an Zinsen zusätzlich zahlen müssen. Das teilen die Kreise Germersheim und Südliche Weinstraße sowie die Stadt Landau auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Der Kreis Germersheim habe circa 25.000 Euro an Kreditzinsen deshalb bezahlt, berichtet die Verwaltung. Der Kreis nehme regelmäßig wegen des defizitären Haushalts Liquiditätskredite auf, ein eigener Kredit sei nicht notwendig gewesen. Der Kreis SÜW beziffert den Verlust auf rund 2000 Euro zusätzlicher Zinszahlungen, da die Landesregierung 3,93 Millionen Euro nicht zum 15. August, sondern erst zum 15. November ausgezahlt habe. Die Stadt Landau war davon nicht betroffen, da die Wertstellung zum 15. August erfolgt sei, berichtet die Stadtverwaltung.

Wie berichtet, hatte der Landkreistag in der vergangenen Woche moniert, dass die Kreise wegen einer verspäteten Zahlung in ganz Rheinland-Pfalz rund eine Million Euro zusätzlicher Zinszahlungen für Überbrückungskredite leisten mussten. Das Innenministerium hatte die Kritik zurückgewiesen und mitgeteilt, dass man bereits am 2. August 2022 darauf hingewiesen habe, dass es wegen einer neuen Systematik des Landesfinanzausgleichsgesetzes zu Verzögerungen kommen werde.