Auf dem Wohnmobilstellplatz an den Schlossgärten in Bad Bergzabern haben Unbekannte in der Zeit von Dienstag, 15.30 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr, die Stromversorgungs- und die Frischwassersäule aufgebrochen, wie die Polizei berichtet. Bei der Parkgebührensäule für Camper blieb es bei einem Versuch. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.