In diesem Jahr schlagen die Wasserwerke sehr früh Alarm und appellieren an die Bevölkerung, Wasser zu sparen. Im schlimmsten Fall könnten Verbote folgen.

Die Wasserwerke der Verbandsgemeinde und die Stadtwerke Bad Bergzabern sind schon nach wenigen Tagen mit hochsommerlichen Temperaturen besorgt. Und dabei hat der Sommer, den fast alle Wetterprognosen als sehr heiß vorhersagen, noch gar nicht angefangen.

„In den vergangenen Tagen, insbesondere am Pfingstwochenende, kam es bei uns zu einem Mehrverbrauch von 500 Kubikmetern täglich. Das entspricht einer Steigerung von mehr als 30 Prozent“, berichtet der stellvertretende Leiter der Verbandsgemeindewerke, Jaroslaw Misiak. Die Werke liefern rund 900.000 Kubikmeter pro Jahr an die 20 Gemeinden der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern. Bei den Stadtwerken, die hauptsächlich die Kurstadt versorgen, spricht Geschäftsführer Christian Müller ebenfalls von einem Verbrauch von bereits mehr als einem Drittel des Gesamtjahresverbrauchs, der rund 620.000 Kubikmeter beträgt.

In fast allen Gemeinden sind die Wasservorräte inzwischen zurückgegangen. Vor der Gründung der Verbandsgemeinde 1972 konnte sich noch jede Gemeinde selbst mit Wasser versorgen. „Die Quellschüttungen sind stark zurückgegangen, ohne Verbundleitungen ginge es heute gar nicht mehr“, sagt der Leiter der Verbandsgemeindewerke, Martin Engelhard. Als Beispiel nennt er Vorderweidenthal und Oberschlettenbach, die bisher ausschließlich von einem Tiefbrunnen in Vorderweidenthal versorgt wurden. Dabei gab es immer wieder kritische Situationen in heißen Sommern. Inzwischen gibt es eine Verbundleitung nach Erlenbach, so dass Spitzen ausgeglichen werden können. Trotzdem muss Wasser gespart werden. „In sehr heißen Sommern steigt der Verbrauch um 200 Prozent“, so Engelhard.

2026 Warnung erst im Juni

Womit hängt der gestiegene Verbrauch zusammen? Sobald die Temperaturen steigen, würden die privaten Pools und auch die öffentlichen Schwimmbäder befüllt, Sportplätze und Gärten gegossen, erklären die Chefs der Wasserwerke. Die Ressource Wasser sei aber endlich und die Grundwasserneubildung zu gering im Vergleich zum Verbrauch.

Erschwerend kommt derzeit die Verkeimung des Trinkwassers in Pleisweiler-Oberhofen dazu, das Niederhorbach mitversorgt, wie Christian Müller erklärt: „Wir versorgen derzeit Pleisweiler-Oberhofen komplett mit Wasser.“ Um die Ursache der Verunreinigung zu beseitigen, würden alle Rohre und Behälter gespült, verbunden mit einem hohen Wasserverbrauch. Das Trinkwasser in den Gemeinden wird derzeit gechlort. Das Gesundheitsamt hatte informiert, dass das Wasser trinkbar sei, mit Ausnahme der Nutzung für Säuglingsnahrung und Aquarien.

Der erste Aufruf zum Wassersparen im vergangenen Jahr wurde im Juli im Amtsblatt veröffentlicht, in diesem Jahr kommen die Warnungen also fast zwei Monate früher. Erfahrungsgemäß wird die Verbrauchsspitze erst im September erreicht. Wie es dieses Jahr weitergeht, hängt vom Wetter ab – und vom Verbrauch, den die Bürger beeinflussen können.

Verbot das letzte Mittel

„Wenn jeder da, wo es geht, Wasser mehrfach verwenden würde, wäre schon viel gewonnen, unsere Gesellschaft leistet sich den Luxus, mit einwandfreiem Trinkwasser zu gießen“, sagt Martin Engelhard. Die Versorger rufen unter anderem dazu auf, Gärten erst am Abend und nur, wenn es notwendig ist, zu gießen. Auch das Säubern von größeren Flächen am Haus, das Autowaschen und das Nachfüllen von privaten Pools sollten unterlassen werden.

Die Werke weisen zudem darauf hin, dass es Tausende Liter Wasser jährlich einspare, wenn ein tropfender Wasserhahn repariert oder eine Spartaste an der Toilette eingebaut wird. Mit dem Waschwasser für Obst und Gemüse könnten einige Pflanzen gegossen werden. Von dem Appell, der in der kommenden Woche im Amtsblatt veröffentlicht wird, versprechen sich Engelhard und Müller einiges. Denn in der Vergangenheit haben sie die Erfahrung gemacht, dass nach entsprechenden Aufrufen der Verbrauch leicht zurückging.

Sollte sich die Lage verschlimmern, müssten sie allerdings zum Mittel des Verbots greifen. „Wir wollen das nicht, aber wenn es kritisch wird, muss es sein, und dann wird es teuer“, sagt Martin Engelhard. Erlassen werde dann eine Allgemeinverfügung, die den Verbrauch von Wasser für bestimmte Nutzungen verbietet, bei Übertretungen würden Bußgelder fällig. „Im allerschlimmsten Fall muss Wasser angefahren werden“, ergänzt Christian Müller.