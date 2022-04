Wer ein E-Auto fährt, hilft mit, klimaschädliche Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Dieses Engagement wird ab diesem Jahr stärker staatlich gefördert. Zusätzlich zur Kaufprämie der Bundesregierung profitieren Halter künftig von der Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote). Der Landauer Versorger Energie Südwest (ESW) hilft dabei, die THG-Quote beim Bundesumweltamt anerkennen zu lassen. Mit einer einmaligen Online-Registrierung können sich E-Auto-Besitzer jetzt eine Prämie von jährlich 255 Euro sichern.

Versorger übernimmt Formalitäten

Dazu übertragen die Halter der ESW ihre THG-Quote. „Durch unsere Marktposition und das Bündeln mehrerer Quoten können wir gute Konditionen bei den Mineralölunternehmen erzielen. Diese sind nämlich nicht an einzelnen Quoten, sondern an größeren Mengen interessiert“, erklärt ESW-Vorstand Thomas Waßmuth. Mitmachen können alle Halter vollelektrischer Fahrzeuge. Hybrid-Fahrzeuge und Plug-In-Hybrid-Autos sind ausgeschlossen. Die Höhe der von ESW an die Halterinnen und Halter weitergegebenen Prämie ist mit 255 Euro steueroptimiert. Denn Einnahmen aus der THG-Quote müssen in der Steuererklärung als „Sonstige Einkünfte“ ausgewiesen werden. Hier gilt in der Regel eine Freigrenze in Höhe von 255,99 Euro. Höhere Prämien, die es am Markt auch gibt, können je nach Versteuerung zu einer geringeren Ausschüttung führen.

Was steckt dahinter?

Unter www.energie-suedwest.de/thg-praemie/ können Halter sich für die Prämie registrieren und sich näher informieren. Zum Hintergrund: Deutschland hat sich mit Blick auf den Klimawandel verpflichtet, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Klimaschonende Mobilität soll darum günstiger und klimaschädliche teurer werden. Wer die Umwelt mit Klimagasen belastet, muss also dafür immer mehr bezahlen. Dies trifft vor allem Ölkonzerne, die deshalb mit dem Aufkaufen von Verschmutzungsrechten Strafzahlungen vermeiden. Der Erlös fließt dann als Prämie an Verbraucher, die beispielsweise durch die Nutzung eines E-Autos zur Verhinderung von Treibhausgasen beitragen. Zwischenhändler wie Energie Südwest bündeln die Kompensationsansprüche und übernehmen den Quotenhandel.