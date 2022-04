In den kommenden drei Monaten lässt der örtliche Versorger Energie Südwest Netz GmbH sein Gasrohrnetz auf Leckagen überprüfen. Hierzu werden die Versorgungsleitungen einschließlich der Hausanschlüsse in Godramstein, Nußdorf und Landau-Ost begangen. Bei den Kontrollen wird ein elektronisches Messgerät verwendet, welches auch bei geringen Mengen austretenden Gases Alarm schlägt. Die Messung erfolgt durch Luftabsaugung an Straßen- und Gehwegsoberflächen sowie an den Hauseintrittsstellen. Deshalb müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Energie Südwest auch Privatgrundstücke betreten. Die Eintrittsstelle der Gasleitung ist an der Hauswand in der Regel durch eine gelbe Plakette mit dem Buchstaben „G“ gekennzeichnet. Alle Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer werden gebeten, das Vorhandensein dieser gelben Plakette sicherzustellen, teilt das Unternehmen mit.