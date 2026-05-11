Ein Landauer soll doppelt Geld von seiner Versicherung bekommen haben. Es geht um rund 160.000 Euro. Mit dem Geld hat es der Südpfälzer bei einem Urlaub krachen lassen.

Ein ellenlanger Rechtsstreit scheint am Donnerstag vor dem Zweibrücker Oberlandesgericht ( OLG) sein Ende gefunden zu haben. Ein Mann aus Landau soll seine betriebliche Altersvorsorge doppelt ausgezahlt bekommen haben – zweimal knapp 160.000 Euro. Seine Versicherung fordert den doppelt ausgezahlten Betrag zurück. Letztlich einigten sich beide Parteien am Donnerstag auf einen Vergleich. Der Senat zeigte sich über die Angelegenheit verwundert, pochte jedoch auf eine Einigung.

Der Beklagte beteuerte, selbst von der doppelten Zahlung überrascht gewesen zu sein. Erst ein paar Tage später, nachdem das Geld zum zweiten Mal seinem Konto gutgeschrieben worden sei, habe er bei seiner Versicherung angerufen. Am Telefon habe er gesagt bekommen, dass alles seine Richtigkeit habe. Allerdings hegte der Senat am OLG ernste Zweifel daran, ob der Versicherungsmitarbeiterin am anderen Ende der Leitung damals klar gewesen sei, dass er das Geld zweimal erhalten habe. „Ich habe gesagt, dass ich schon mal so einen hohen Betrag bekommen habe. Mir wurde dann gesagt, es habe alles seine Richtigkeit und ich könne über das Geld frei verfügen“, beteuerte der Beklagte.

110.000 Euro Bargeld im Wohnmobil mitgeführt

Zu der Zeit, als er die zweite Auszahlung erhalten habe, sei der Beklagte laut eigener Aussage schwer krank gewesen – Krebs im fortgeschrittenen Stadium. „Mir wurde gesagt, dass ich nicht mehr lange zu leben habe“, sagte er. Er und seine Frau hätten noch einmal eine große Reise zusammen machen wollen. „Wir lieben das Meer“, so der Beklagte. Über Bekannte hätten sie Kontakt zu Skippern in Skandinavien bekommen. Mit diesen habe er sich auf Barzahlung geeinigt – obwohl in Skandinavien Kartenzahlung bevorzugt werde. Beide hätten sich ins Wohnmobil gesetzt und seien losgefahren. Mit im Gepäck: 110.000 Euro Bargeld, die sich der Beklagte kurz vor dem Trip von seiner Sparkasse habe auszahlen lassen. „Wir waren dann unterwegs und haben es richtig krachen gelassen“, erinnerte sich der Beklagte an die Reise.

Für den Senat ergab das ein wirres Bild: 110.000 Euro Bargeld im Wohnmobil. Rückblickend gab der Beklagte zu, dass das wohl nicht die beste Idee gewesen sei – zumal es auch nicht erlaubt sei, derart viel Bargeld mitzuführen. Die Scheine – Hunderter und Fünfziger – habe er im doppelten Boden seines Wohnmobils versteckt. Immerhin: Ausgeraubt worden seien er und seine Frau auf dem Trip nicht. Rund 100.000 Euro habe das Ehepaar für die mehrmonatige Reise ausgegeben. Die übrigen 60.000 Euro habe der Beklagte seiner Tochter geschenkt.

„Nacktem Mann kann man nicht in die Tasche greifen“

Die 160.000 Euro aus der doppelten Versicherungsauszahlung seien inzwischen weg. Die Versicherung fordere jedoch den zu viel geleisteten Betrag zurück. Vor Gericht schlossen beide Parteien einen Vergleich. Der Beklagte solle die rund 160.000 Euro zurückzahlen. Auf Zinsen werde verzichtet – obwohl die Kläger diese zunächst gefordert hätten. „Einem nackten Mann kann man nicht in die Tasche greifen“, bemerkte der Vorsitzende des OLG-Senats in Richtung der Kläger.

Die Kläger hätten bereits eine Zwangsvollstreckung eingeleitet. Der Beklagte müsse laut seinem Verteidiger bis spätestens Dienstag eine Vermögensauskunft abgeben. Diese hätte einen Eintrag ins Schuldnerverzeichnis zur Folge. Und stehe sein Name dort erst einmal drin, bekomme er keinen Kredit mehr bei der Bank, mit dem er die 160.000 Euro zurückzahlen könne. Die Kläger versprachen, die Zwangsvollstreckung auszusetzen, sodass die Chancen des Beklagten auf einen Kredit höher ausfallen würden.

Vollends beschlossene Sache ist der Vergleich jedoch noch nicht. Die Juristin der Versicherung erklärte, dass sie den Vorschlag zunächst intern besprechen müsse. Noch bis zum 28. Mai können beide Streitparteien Widerspruch einlegen.