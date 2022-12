Weil sie Telefonbetrügern bei deren miesem Spiel auf den Leim ging und so zur Handlangerin wurde, ist eine Landauerin vom Landgericht verurteilt worden. Dabei fühlt sich die 42-Jährige selbst betrogen. Ihre Naivität kommt sie trotzdem teuer zu stehen.

Zwei ältere Südpfälzer wurden um die Jahreswende 2020/21 von Telefonbetrügern um fast 10.000 Euro geprellt. Eine Landauerin hat dabei geholfen, wenn auch wohl versehentlich.

Die Frau musste sich nun vor dem Landgericht wegen leichtfertiger Geldwäsche verantworten. Sie hatte ihr Konto zur Verfügung gestellt, um das ergaunerte Geld zu empfangen, die Summe abgehoben und später an eine unbekannte Frau ausgehändigt. Sie sieht sich selbst als Betrugsopfer und sagt, ihre Hilfsbereitschaft sei schon öfter ausgenutzt worden. Dennoch muss die 42-Jährige nun eine empfindliche Strafe zahlen.

Derzeit auf Bewährung

Die Angeklagte ist kein unbeschriebenes Blatt. Wegen ihrer Heroinsucht ist sie schon öfter mit dem Gesetz in Konflikt geraten und mehrfach wegen Beschaffungskriminalität vorbestraft. Derzeit ist sie auf Bewährung in Freiheit. 2021 sei sie mit der Bitte kontaktiert worden, eine Summe auf ihrem Konto entgegen zu nehmen und das empfangene Geld dann später in Bar auszuhändigen.

Als sie später einen Anruf von der Bank bekam und ihr klar wurde, um was es da geht, zeigte sie sich selbst an und legte ein Geständnis ab. Auch die Handynummer ihres Kontaktes gab sie an die Polizei weiter. Sie will an der Aktion nichts verdient haben. Am Telefon sei ihr suggeriert worden, man benötige ihre Hilfe, weil der Anrufer kein Konto in Deutschland eröffnen könne. Die Summe in Höhe von 9965 Euro wurde von den Konten der beiden Betrugsopfer auf ihr Konto überwiesen.

Vermeintlich bei der Sparkasse

Ein inzwischen gefasster Mann hatte sich als Sparkassen-Mitarbeiter ausgegeben und seine Opfer bequatscht, bis diese ihre TAN-Nummern herausgaben. Wie ein Ermittler aus Ludwigshafen aussagte, dauerte eines dieser Telefongespräche fast zwei Stunden. Bei dieser Person erbeutete der Mann 6900 Euro. Das Opfer sei erst stutzig geworden, als es gefragt wurde, ob es denn auch Goldbarren im Haus hätte.

Ebenfalls im Zeugenstand war der Bewährungshelfer der Angeklagten. Er sagte, die Frau habe in den letzten Jahren eigentlich eine gute Entwicklung genommen. Zumindest von harten Drogen habe sie schon längere Zeit die Finger gelassen. „Ich kenne sie als jemanden, der zu seinem Wort steht, dem an der Hilfe für Schwächere etwas gelegen ist.“ Ihre Hilfsbereitschaft habe ihr aber auch schon Ärger eingebracht, sie habe „häufig auf falsche Pferde gesetzt“. Zum Beispiel habe sie vor Kurzem Hausgäste gehabt, die sie nur ausgenutzt hätten. Das bringe das Milieu so mit sich, in dem man als Suchtkranker unterwegs sei.

Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, zumindest in diesem Fall. Gericht und Staatsanwaltschaft scheinen es der Angeklagten abgenommen zu haben, dass sie aus fehlgeleiteter Hilfsbereitschaft handelte. Dennoch sei der Tatbestand der leichtfertigen Geldwäsche erfüllt. Die Frau wurde zu einer Geldstrafe von 1950 Euro verurteilt, 130 Tagessätze zu je 15 Euro.