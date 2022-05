Die Lazarettstraße ist eine der schönsten Alleen in Landau. Das schreibt uns Frank Hetzer, der früher das Grünflächenamt der Stadt geleitet hat. Die meisten der 62 Bäume wurden 1989 gepflanzt. Sie sind tatsächlich eine Augenweide, vor allem wenn die Scharlachkastanie ihre dunkelrote Blütenpracht zeigt. Hetzer klärt auf: Aesculus carnea briotii ist eine Kreuzung aus der aus Vorderasien stammenden Rosskastanie mit der aus Nordamerika stammenden roten echten Pavie. Teilweise schon zwölf Meter hoch, hätte einige Exemplare einen Stammumfang von 1,60 Meter und einen Kronendurchmesser von acht Meter. Die wenig beliebte Kastanienminiermotte, die seit Jahren um die Ecke die Kastanien in der Wollmesheimer Straße quält, zeigt an den Blättern dieser Kastanienart kein Interesse. Hetzer empfiehlt einen Besuch. Sehenswerte Kastanienpflanzungen gebe es auch Industriestraße und am Queichanger in Queichheim. In der Stadt stehen weit mehr als 900 Kastanien, weiß Frank Hetzer zu berichten.