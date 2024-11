Ein Bündnis aus der Mitte der Gesellschaft hat aus Protest gegen eine AfD-Veranstaltung am kommenden Samstag, 9. November, auf dem Danziger Platz im Horst eine Versammlung angekündigt. Während die AfD feiere, wollten Grüne, SPD, CDU, der Verein Toleranz und Menschlichkeit Südpfalz, Omas gegen Rechts, Verdi Pfalz, DGB Pfalz, die Freie Wählergruppe und die AWO Landau bei einer Versammlung um 10 Uhr daran erinnern, dass in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 Hunderte jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger ermordet, misshandelt und interniert wurden – auch in Landau. Der 9. November biete eben keinen Grund zu Freude, heißt es in einer Pressemitteilung, unterzeichnet von Sebastian Olbrich. An diesem Tag müsse das Angedenken an die Opfer des Nationalsozialismus im Mittelpunkt stehen.

Gleichzeitig ergänzen eine Ausstellung zum Thema Neofaschismus, die Video-Aktion „100 Argumente gegen die AfD“ und Geschichten über Landauer Jüdinnen und Juden, für die bereits Stolpersteine verlegt wurden, die Gedenkveranstaltung. Die AfD hat für Samstag von 10 bis 14 Uhr einen Infostand auf dem Danziger Platz angemeldet, nachdem sie eine vorherige Anmeldung kurz danach zurückgezogen hatte. Die Stadtverwaltung hatte betont, keine rechtliche Handhabe dagegen zu haben.