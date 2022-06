Auf Antrag der SPD-Fraktion und basierend auf der Initiative des Vereins Streunerpfoten Südpfalz hat der Verbandsgemeinderat Bad Bergzabern eine Katzenschutzverordnung erlassen, die in sechs Monaten in Kraft treten soll. Ziel ist es, die unkontrollierte Vermehrung von Katzen zu verhindern. „Allein für die Unterbringung herrenloser Fundtiere zahlt die Verbandsgemeinde derzeit an den Tierschutz rund 23.000 Euro in diesem Jahr, fast 30.000 Euro im kommenden Jahr“, lautet eine Begründung der SPD. Man wolle mit dieser Verordnung aber in erster Linie unnötiges Leid für die Tiere verhindern. Allein von Januar bis Ende Mai seien in der Verbandsgemeinde 146 lebende oder tote, nicht registrierte Katzen gefunden worden. Was also ändert sich für die Halter von Katzen? Alle müssen in ein öffentlich geführtes Haustierregister eingetragen werden und gechipt sein. Es gibt eine Sterilisations- beziehungsweise Kastrationspflicht, über die die Ordnungsbehörden einen Nachweis verlangen können. Die Behörde kann diese Maßnahmen auch selbst anordnen, auf Kosten der Katzenhalter.