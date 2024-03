Ein vermummter Mann hat am Dienstag gegen 20 Uhr den Edeka-Kissel-Supermarkt in der Bahnhofsstraße in Klingenmünster überfallen. Wie die Kriminalpolizei mitteilt, bedrohte der Täter die beiden noch anwesenden Mitarbeiter mit einem langen Küchenmesser und forderte die Tageseinnahmen. Nachdem er das Geld erhalten hatte, schloss er die beiden im Büro ein und floh zu Fuß vom Tatort. Die beiden Mitarbeiter sagen, der Mann habe dunkle Kleidung sowie eine schwarze Sturmhaube und eine weiße Sonnenbrille getragen. Es gebe keine Hinweise auf einen Zusammenhang mit den Überfällen oder Überfallversuchen in den vergangenen Tagen in Annweiler.

Hinweise an die Landauer Kriminalpolizei unter Telefon 063412870 oder per E-Mail an kilandau.k5@polizei.rlp.de.