[Aktualisiert: Mittwoch, 9 Uhr]Ein 55-jähriger Mann aus Offenbach, der am Dienstag bei der Polizei in Landau als vermisst gemeldet worden war, ist am Mittwochmorgen wohlbehalten an seiner Arbeitsstelle erschienen. Das hat die Polizei am Mittwoch mitgeteilt. Wo sich der Mann am Montag und Dienstag aufgehalten habe, sei noch ungeklärt.