Ein gutes Ende nahm eine Vermisstensuche am Samstag. Wie die Polizei mitteilt, meldete eine Frau kurz nach 19 Uhr ihren 79-jährigen Schwiegervater aus Speyer als vermisst. Nach ihren Angaben war der Senior gegen 11 Uhr mit seinem Auto von Speyer Richtung Südpfalz mit dem Wanderziel St.-Anna-Kapelle gefahren und konnte seitdem nicht mehr erreicht werden. Die intensive Suche der Polizei verlief zunächst ergebnislos. Am Sonntag wurde der Polizei gegen 3.40 Uhr eine Person gemeldet, die etwa 400 Meter vom Friedensdenkmal in Edenkoben entfernt auf dem Waldboden schlafe. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass es sich um den vermissten 79-Jährigen handelte. Dem Mann ging es gut. Nach einer Untersuchung des DRK war eine medizinische Behandlung nicht erforderlich. Der Senior wurde in die Obhut seiner Angehörigen übergeben.