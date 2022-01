Die Polizei fahndet nach dem Vermissten Michael Deris aus dem Kreis Germersheim. Der 56-Jährige wird seit Mittwoch vermisst. Der Mann befinde sich vermutlich in einer hilflose Lage. Beschreibung: 1,75 bis 1,85 Meter groß, normale Figur, Glatze, neongrünes Sweatshirt, schwarze Jacke und führt eventuell einen Reisekoffer mit sich. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.